Die Maskenverweigerer in der Niederösterreichischen Landespolitik

Razborcan sprach wie die FPÖ von einer Show, die da veranstaltet werde. Dafür hätte man auch noch nach der Krise Zeit, so der langgediente Abgeordnete. Einen besonderen Auftritt legte zu dieser Debatte noch die FPÖ-Politikerin Ina Aigner – natürlich ohne Maske – hin. Sie maßregelte den 2. Landtagspräsidenten Gerhard Karner ( ÖVP), dass er die Maske nicht perfekt trage. Und dass er, so wie andere Abgeordnete, an der Maske zupfe.

"In der Krise zeigt sich der Charakter"

Gerhard Karner war auch jener ÖVP-Politiker, den das Verhalten der FPÖ und des einen SPÖ-Abgeordneten am meisten ärgerte. Seine Botschaft an die Verweigerer: „In der Krise zeigt sich eben der Charakter.“ Er bedankte sich im Gegenzug bei allen anderen Abgeordneten, die „Solidarität und Respekt“ all jenen gegenüber gezeigt hätten, die die Masken tragen müssten.

Im Umfeld der Landtagssitzung wären das auch alle Mitarbeiter sowie der Sicherheitsdienst.

Mit Maske verfolgten auch die Mitglieder der Landesregierung die Sitzung. Nur ein Landesrat saß ohne im Plenum: Gottfried Waldhäusl von der FPÖ.