Die Kammer ist schwarz-blau

Hermann Schultes musste sich in den vergangenen Wochen viel anhören. Dass er das geplante Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA ( TTIP) nicht kategorisch abgelehnt hat, wurde dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer oft vorgehalten. So auch bei der gestrigen Kammerwahl in NÖ: Insider berichten, dass auf einigen Stimmzetteln der handschriftliche Vermerk " TTIP" zu lesen war.

Schultes’ Bauernbund erreichte gestern landesweit 83,72 Prozent – und fiel damit unter das Ergebnis von 2010, wo man bei über 90 Prozent hielt. Im Kammerparlament wird der Bauernbund 30 (statt bisher 32) Mandate stellen.