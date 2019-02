Die innere Stimme als Autor in spirituellen Schreibwerkstätten

„In jedem lebt die innere Stimme. Sie kommen mit ihr ins Gespräch und bringen sie in Wort und Bild zum Ausdruck“, sagt Monika Tieber-Dorneger über ihre Schreibmeditation im Stift Zwettl. Die Theologin und psychologische Beraterin möchte den Teilnehmern dabei helfen, mit ihrer inneren Stimme zu sprechen und zwar durch das handschriftliche Festhalten von Gedanken und Emotionen. In einem dreitägigen Seminar in der Karwoche (15. bis 17. April) werden Gebete, Meditation und Schreiben miteinander verbunden, um sich auf spiritueller und persönlicher Ebene weiterzuentwickeln.