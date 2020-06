Die große Chance: Landesschau

17 Gemeinden des Bezirkes Scheibbs unterstützten unter dem Dach des Kulturparks Eisenstraße die Bewerbung um 2015. Dass es gelungen ist mit einem tollen Konzept neben dem Hauptthema Mariazellerbahn in Laubenbachmühle und Ötscher-Naturpark in Wienerbruck noch ins Ausstellungsboot zu hüpfen, war gestern das Hauptthema beim großen Eisenstraßenfest in Purgstall . Obmann Andreas Hanger und die Bürgermeisterinnen Christine Dünwald ( Scheibbs ) und Waltraud Stöckl ( St. Anton/J.) wurden vielfach auf 2015 angesprochen.



Neun Millonen Euro werde das Land in die Sanierung des Schlosses Neubruck, das gleich neben alten Fabrik steht, investieren, kündige Landeshauptmann Erwin Pröll an. Die beteiligten Gemeinden werden in den nächsten Monaten das noch private Fabriksareal samt Schloss und einer wertvollen, aber sanierungsbedürftigen Kapelle, kaufen. Kolportierter Preis: Rund 1,3 Mio. Euro. Die Kommunen gründen die „Neubrucker Immobilien Gesellschaft“ und übernehmen anteilig Haftungen. Schloss und Fabriksareal werden nach der Schau 2015 zum Wirtschaftspark.