Die Fledermaus zum Geburtstag

Frech, frivol und ungeniert wird gefeiert. Zum 30-jährigen Jubiläum schenkt Michael Garschall dem Blindenmarkter Publikum den opulenten Operettenklassiker „Die Fledermaus“. Eigentlich könnte das verruchte Palais des Grafen Orlofsky, in dem der Lebenslust gefrönt, getrunken und betrogen wird, heute auf Ibiza liegen, gesteht der Intendant ein. So frisch und zeitgemäß, wie Strauß die Handlung des Klassikers hielt, hat Garschall in Blindenmarkt die Operette in Schwung gehalten.