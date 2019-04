Die Beziehung zwischen Wolf, Hund und Mensch

Ergebnisse

Auch lernen die Wölfe die klassischen Hunde Kommandos wie beispielsweise „Sitz“ oder „Platz“, das ist unerlässlich für das spätere Training mit den Tieren. Im Fokus der wissenschaftlichen Arbeit steht die Ergründung von Kooperationsmechanismen der Tiere. So ergaben Experimente, dass Wölfe Hunden in Sachen Teamwork überlegen sind. Hunde scheiterten an der Aufgabe, zu zweit für eine Futtergabe an dem Ende eines Seils zu ziehen.

Auch haben Hunde und Wölfe unterschiedliche Konfliktmanagementstrategien: „In ihrer Interaktion mit Artgenossen sind Wölfe aufmerksamer, prosozialer und toleranter als Hunde und versöhnen sich nach Konflikten während Hunde diese vermeiden und einander aus dem Weg gehen.“, erklärt Range. Trotzdem, so die Leiterin des WSC, sei der Hund das bessere Haustier, denn Hunde folgen in der Zusammenarbeit dem Verhalten des Menschen.