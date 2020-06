Vorwurf: Bademeister hätten zu spät reagiert

Doch die Bademeister haben laut Auer zu spät reagiert. „Erst nach knapp drei Minuten haben die Bademeister bemerkt, was los ist“, schildert Auer. Sie waren völlig planlos. Es war eine Katastrophe“, sagt Auer. Keiner der Bademeister habe den Schwimmbereich beobachtet.

Der sechsjährige Bub wurde mit dem Notarzthubschrauber ins SMZ Ost nach Wien geflogen. Laut Wiener Krankenanstaltenverbund konnte der Sechsjährige am Freitag bereits von der Intensivstation auf die Kinderambulanz verlegt werden. Sein Zustand ist stabil.

Der 44-jährige Karl Auer hat nun einen Brief an die Gemeinde geschickt, in dem er die Bademeister stark kritisiert. Werner Prochaska, Geschäftsführer der Kommunalfirma WIPUR und zuständig für das Wienerwaldbad, weist Auers Kritik zurück. „Eines muss schon klar sein. Der Bub ist unerlaubterweise vom Beckenrand ins Wasser gesprungen und hat sich dabei den Kopf gestoßen“, sagt Prochaska. „Wir danken den Personen, die mitgeholfen haben, aber die Bademeister können nicht überall gleichzeitig sein“, sagt Prochaska. Sie hätten ihren Job gemacht und seien auch entsprechend ausgebildet. „Die Rettungskette hat funktioniert, ich lasse mich hier nicht anschwärzen“, wehrt sich der Chef des Freibades. „Und eine lückenlose Badeaufsicht, die gibt es nicht.“