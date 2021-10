Die Armut hat regional unterschiedliche Gesichter

In dieser Studie wird auch die Armutsgefährdungsquote der Bundesländer ausgewiesen. Demnach ist sie in Niederösterreich mit 10,3 Prozent am niedrigsten, gefolgt von Oberösterreich mit 10,6 Prozent. Am höchsten ist sie derzeit in Vorarlberg mit 21,1 Prozent gefolgt von Wien mit 20,9 Prozent. Beim Thema Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung von Kindern, Jugendlichen und abhängigen jungen Erwachsenen bis 24 Jahren liegt Wien mit 37 Prozent an der negativen Spitze. Am anderen Ende der Skala finden sich Oberösterreich mit 12 Prozent und Niederösterreich mit 13 Prozent.

Hilfe

Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP-Landesrätin für den Sozialbereich, sieht den Grund für das positive Abschneiden ihres Bundeslandes in einem dichten Netz an „Initiativen und Institutionen, die in diversen Not-Situationen Schutz und Hilfe anbieten können“. Sie verweist neben der Unterstützung von Bund und Land auf das Engagement der Ehrenamtlichen- Teschl-Hofmeister: „Die Ehrenamtlichen und die privaten Vereine sind einer der Gründe, dass wir heute in einer der Regionen Europas mit der niedrigsten Armutsgefährdung leben. Wir dürfen jedoch nicht locker lassen und werden weiterhin jeder Art der Armut in unserem Land den Kampf ansagen.“

Als entscheidend in diesem Kampf werden seitens der NÖ Landesregierung die fünf Schwerpunktthemen Arbeit, Mobilität, Gesundheit, Familie und Klima- und Umweltschutz angesehen. Da gelte es, die richtigen Antworten zu finden.