Die Araburg, der Schatz vom Triestingtal

Von den Fenstern in den Zimmern offenbart sich ein Blick auf das Herzstück der Burg, den Burgfried und auf den Innenhof, in dem Sesselreihen aufgebaut sind. „Alle zwei Jahre im Sommer gibt es hier Burgschauspiele. Alle Einnahmen daraus lassen die Vereinsmitglieder in die Erhaltung der Burg fließen“, erzählt der gebürtige Ungar.