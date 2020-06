Dicke Luft um geplantes Tabakgesetz

Er brauchte nicht einmal die möglichen 140 Zeichen, um via Kurznachrichtendienst Twitter die Raucherdebatte österreichweit wieder voll anzufachen. In einem privaten Tweet stellte Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ( ÖVP) klar, dass er gegen die derzeitige Nichtraucherregelung in Lokalen ist. So knapp vor der Wirtschaftskammerwahl – kommende Woche wird gewählt – haben die Funktionäre keine Freude mit den Ansichten des Wirtschaftsministers. Vertreter aus Niederösterreich hauen jetzt auf den Tisch. Sonja Zwazl ( ÖVP), immerhin amtierende Präsidentin des Bundesrates, stellt klar, sie werde in der Länderkammer des Parlaments sicher gegen ein generelles Rauchverbot in Lokalen stimmen.

"Das Maß ist voll", sagt Mario Pulker, Gastro-Obmann in der WKNÖ. Zuerst eine Reduktion der Promille-Grenze von 0,8 auf 0,5, dann die Allergen-Verordnung und jetzt womöglich ein generelles Rauchverbot in Lokalen – nicht mit den nö. Wirten. "Die Masse unserer Betriebe ist kleinstrukturiert und lebt dezidiert von den Rauchern." Ein generelles Rauchverbot würde zehn Prozent der nö. Gastro-Betriebe zum Zusperren drängen, sagt Pulker, der in der Wachau selbst einen gänzlich rauchfreien Betrieb führt. "Wir als Fachgruppe haben uns bereits rechtlich beraten lassen. Wenn ein Gesetz zum generellen Rauchverbot kommt, werden wir sicher dagegen klagen."