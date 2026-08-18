Weihbischof Franz Scharl hat am Hochfest Mariä Himmelfahrt, dem 15. August, im Stift Heiligenkreuz drei Patres zu Diakonen geweiht: Pater Wilhelm Mauser, Pater Melchisedek Langhammer und Pater Clemens Maria Spranger. Alle drei legten 2025 ihre Feierliche Profess auf das Stift Heiligenkreuz ab und bereiteten sich zusammen mit den Kandidaten der Erzdiözese Wien im Rahmen des Praktikantenkurses im Wiener Priesterseminar auf die Diakonenweihe vor.

Zahlreiche Familienangehörige, Freunde und Verwandte sowie viele junge Menschen waren nach Heiligenkreuz gekommen, um an der feierlichen Weihe teilzunehmen. In seiner Predigt erinnerte Weihbischof Franz Scharl an die Aufgaben und den Dienst des Diakons, die sich insbesondere in den Bereitschaftserklärungen während der Diakonenweihe zeigen. Die Predigt kann auf dem YouTube-Kanal des Stiftes nachgehört werden.