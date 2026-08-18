Stift Heiligenkreuz: Drei Patres zu Diakonen geweiht
Weihbischof Franz Scharl hat am Hochfest Mariä Himmelfahrt, dem 15. August, im Stift Heiligenkreuz drei Patres zu Diakonen geweiht: Pater Wilhelm Mauser, Pater Melchisedek Langhammer und Pater Clemens Maria Spranger. Alle drei legten 2025 ihre Feierliche Profess auf das Stift Heiligenkreuz ab und bereiteten sich zusammen mit den Kandidaten der Erzdiözese Wien im Rahmen des Praktikantenkurses im Wiener Priesterseminar auf die Diakonenweihe vor.
Zahlreiche Familienangehörige, Freunde und Verwandte sowie viele junge Menschen waren nach Heiligenkreuz gekommen, um an der feierlichen Weihe teilzunehmen. In seiner Predigt erinnerte Weihbischof Franz Scharl an die Aufgaben und den Dienst des Diakons, die sich insbesondere in den Bereitschaftserklärungen während der Diakonenweihe zeigen. Die Predigt kann auf dem YouTube-Kanal des Stiftes nachgehört werden.
- Pater Wilhelm Mauser OCist, 26 Jahre, wurde in Heidenheim (Baden-Württemberg) geboren und trat 2021 in das Stift Heiligenkreuz ein. Er studierte Theologie an der Hochschule Heiligenkreuz und absolviert derzeit ein Doktoratsstudium in Dogmatik an der Universität Wien. Im Stift ist er als Jugendseelsorger sowie als Verantwortlicher für die Kinder- und Jugendführungen tätig. Als Diakon wird er künftig in der Stiftspfarre Podersdorf (Diözese Eisenstadt) mithelfen.
- Pater Melchisedek Langhammer OCist, 25 Jahre, stammt aus Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) und trat ebenfalls 2021 in das Noviziat in Heiligenkreuz ein. Er studierte Theologie an der Hochschule Heiligenkreuz und legte im vergangenen Jahr seine Feierliche Profess ab. Derzeit ist er als Gastmeister und zweiter Zeremoniär im Stift tätig. Als Diakon wird er künftig in der Stiftspfarre Pfaffstätten mithelfen.
- Pater Clemens Maria Spranger OCist, 25 Jahre, wurde in Wien geboren und begann ebenfalls 2021 sein Noviziat in Heiligenkreuz. Er studierte Theologie an der Hochschule Heiligenkreuz und legte im vergangenen Jahr seine Feierliche Profess ab. Im Stift ist er als Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule tätig und verantwortet die Sakristei. Als Diakon wird er künftig in der Stiftspfarre Neukloster-Wiener Neustadt eingesetzt.
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