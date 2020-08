Deutsche Kreuzfahrtschiffe kollidierten auf der Donau in NÖ

Die Ursache für den Zwischenfall dürfte ein "nautischer Navigationsfehler" vom Kapitän des ablegenden Kreuzfahrtschiffes gewesen sein. Auf Grund der starken Sturmböen herrschten am Mittwoch schwierige An- und Ablegebedingungen in der Wachau.

Ein Schiff lag in Weißenkirchen an der Anlegestelle angedockt. "Das andere Kreuzfahrtschiff legte ab und prallte dabei mit dem Heck gegen den Bug des angelegten Schiffes", so ein Polizeisprecher. Die Polizeiinspektion Mautern nahm den Zwischenfall im Auftrag der Schifffahrtsaufsicht auf.

Der Kapitän, der den Unfall verursachte, erklärte ein Problem mit der Kupplung gehabt zu haben. Der Zwischenfall wird untersucht.