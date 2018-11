Des Kaisers alte Kleider zum Anfassen

In blauen Röcken und scharlachroten Hosen besetzten die Männer der k. u. k. Armee 1878 die Länder Bosnien und Herzegowina. Sie alle trugen die gleiche bunte Uniform, nur die Grenadiere waren mit einem weißen Rock bekleidet. „Nicht gerade sehr unauffällig schritten sie so über die Felder“, erzählt Karl Zehetner, leidenschaftlicher Flohmarktgeher, Experte der Österreich-Ungarischen Monarchie und Initiator der privaten Ausstellung. Das soll auch Kaiser Franz Joseph I. bald erkannt und daraufhin die Farbe der Uniformen geändert haben – in hechtgrau. Spätestens im Ersten Weltkrieg soll sich der daraus entstandene Vorteil bezahlt gemacht haben.