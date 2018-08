Der Wolf könnte in die Wiener Alpen zurückgekehrt sein

Im Bezirk Neunkirchen werden Erinnerungen an das Jahr 2011 wach: Damals hatte ein aus einer italienischen Population zugewanderter Wolf im Schneeberg- und Wechselgebiet eineinhalb Jahre lang sein Unwesen getrieben und Dutzende Schafe und Herdentiere getötet. Die Risse konnten dem Tier mittels DNA-Analysen zugeordnet werden.

Nun könnte sich eine ähnliche Situation wie damals abzeichnen. Am vergangenen Samstag hat ein Jäger in Raach am Hochgebirge, wie berichtet, zwischen dem Semmering- und dem Wechselgebiet eine brisante Entdeckung gemacht. Er fand in einem Waldstück ein übel zugerichtetes Reh. Das tote Tier wies deutliche Bissspuren auf, worauf der Verdacht zunächst auf einen Angriff durch einen Wolf fiel.