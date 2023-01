Der Wahltag in Niederösterreich in drei Minuten

1,2 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher durften am Sonntag ihren neuen Landtag wählen. Knapp 71,5 Prozent haben von ihrem Wahlrecht gebrauch gemacht. Der KURIER war live in St. Pölten und hat die besten Analysen und Reaktionen für Sie in drei Minuten zusammengefasst.