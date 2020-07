Der Wachauer Theatermann

Dass Marcus Strahl als Intendant Festspiele in die Wachau bringt, scheint einleuchtend. Ist er doch Sohn von Waltraut Haas und die gehört als „Mariandl“ zum Wachauer Landl wie die Marillen und die Donau. „Viele glauben, dass es mit meiner Mutter zusammenhängt, aber ganz und gar nicht, es war reiner Zufall“, erzählt Marcus Strahl schmunzelnd. Der Zufall führte in seinem Leben aber auch sonst Regie, denn die Theaterbretter bedeuteten für ihn anfangs so gar nicht die Welt.

Dabei war er familiär extrem vorbelastet, ihm das Schauspiel in die Wiege gelegt. Mutter Waltraut Haas und Vater Erwin Strahl sind ganz große Namen in der österreichischen Theaterwelt. „Ich konnte mir einen solchen Beruf aber gar nicht vorstellen. Ich wurde in der Schule schon rot, wenn ich ein Referat vor der Klasse halten musste“, erzählt Marcus Strahl.

Nach der Matura studierte er Theaterwissenschaften und Publizistik in Wien, daneben arbeitete Strahl aus Interesse an der produktionstechnischen Seite von Theater und Film als freier Aufnahmeleiter bei diversen Film- und Fernsehproduktionen. Der Schritt auf die Bühne war dann ein kleiner.

Der Zufall oder das Schicksal führte Strahl mit Peter Janisch zusammen. Dieser hatte die Raimundspiele Gutenstein gegründet und „hat mich die ersten Gehversuche als Regisseur machen lassen“ erinnert sich Strahl. Dann, im Jahr 2000, wechselte Janisch nach Weißenkirchen, um dort die Komödienspiele zu leiten. Als er 2005 ging, schlug er Marcus Strahl als Nachfolger vor. Dieser hatte inzwischen ein Schauspielstudium und Gesangsstudien absolviert und war als freiberuflicher Schauspieler und Regisseur in Österreich und Europa tätig.

„Ich wollte immer frei sein und selbst entscheiden, welche Produktionen ich mache. Die Intendanz, das war etwas ganz Neues für mich, aber man hat mich gemocht.“