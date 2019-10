Der Turmwächter Wiener Neustadts

26.000 Arbeitsstunden, umgerechnet 3.250 Arbeitstage, stecken in dem Turm, die finanzielle Summe, die investiert wurde, ist „ein Fass ohne Boden“. Zuletzt hat der 76-Jährige den Boden im Innenhof neu verlegt, noch diesen Winter will er hier ein Dach errichten. „Das ist aber meine letzte Arbeit“, meint Karlik. „Worauf soll ich warten? Solange es der liebe Gott noch will, werd’ ich mich um den Turm kümmern.“

Aus Liebe zum Alten

Die Motivation? „Weil wir Altes lieben und erhalten wollen, ganz einfach“, erklärt Karlik. Die ausgestellten Schusswaffen hat der gelernte Werkzeug- und Büchsenmacher selbst restauriert, zu jedem Stück im Privatmuseum weiß Karlik eine Geschichte zu erzählen. Und er freut sich, wenn Interessierte vorbeikommen und mehr wissen wollen. Etwa am 26. Oktober, da feiert der Reckturm Tag der offenen Tür.