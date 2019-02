Der Traum vom Walzer am Opernparkett

Melina Pichler (20) und Moritz Cmyral (21) aus Mödling eröffnen als Debütanten im schneeweißen Kleid und schwarzen Frack am 28. Februar den Wiener Opernball. Der KURIER hat die beiden in ihrer Tanzschule in Mödling getroffen.

KURIER: Ihr seid eines von 144 Debütantenpaare, das bei der Eröffnung des Opernballs tanzt – dem Höhepunkt des Abends. Seid ihr schon aufgeregt?

Melina Pichler: Wir haben beide schon einige Bälle eröffnet. Unser erster war der Zuckerbäckerball 2016 in der Hofburg. Man ist am Anfang immer ein wenig aufgeregt, während der Eröffnung lässt das dann aber nach, weil ich dann voll und ganz aufs Tanzen konzentriert bin.

Moritz Cmyral: Ich werde sicher nervöser sein, als bei anderen Bällen, weil es doch etwas Größeres ist. Aber da wir beide schon Erfahrung gesammelt haben, sollten wir relativ sicher sein.

Wie wird man Debütant?

Melina: Man muss als Erstes im Herbst eine Bewerbung schicken, da wird alles Mögliche abgefragt, welche Tanzerfahrung man hat, bei welcher Tanzschule man war, aber auch ein Lebenslauf und ein Foto ist gewünscht.

Moritz: Danach wird man zum Vortanzen eingeladen. Da tanzt man dann Linkswalzer auf einer Linie vor einem sechsköpfigen Komitee. Und ein paar Wochen nachher erfährt man dann, ob man es geschafft hat.

Rund 1,4 Millionen Menschen haben den Opernball im Vorjahr vorm Fernseher verfolgt. Was bedeutet es für euch, dort zu tanzen, bevor es heißt „Alles Walzer“?

Melina: Als ich mit 15 Jahren in der Tanzschule Fränzl hier in Mödling zu tanzen begonnen habe, habe ich schon davon geträumt, einmal als Debütantin am Opernball zu tanzen. Am Anfang konnte ich aber noch nicht, da es eine Altersbeschränkung gibt (Anm.: 17 bis 24 Jahre).

Moritz: Da es für mich der größte und schönste Ball Österreichs ist, ist es schon ein Highlight da dabei zu sein.