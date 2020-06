Der Tourismus ringt um die Burg Ottenstein

"Die Gesprächspartner haben mir erklärt, dass die neue Geschäftsführung das Minus des Restaurants beenden oder zumindest deutlich reduzieren will", berichtet der Rastenfelder Bürgermeister Gerhard Wandl. Der mit der Entwicklung ausgerechnet zum Beginn der neuen Tourismussaison im Waldviertel unglücklich ist. Es gibt allerdings eine gute Gesprächsbasis mit der EVN, betont der Bürgermeister. "Wir haben uns an Christoph Kastner vom Wirtschaftsforum Waldviertel gewandt. Der will in wenigen Wochen erste Ergebnisse von Überlegungen für das Schloss vorstellen", sagt Wandl.