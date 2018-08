„Der Schutz der Wölfe ist eine Verpflichtung“

Zur Person

Kurt M. Kotrschal wurde 1953 in Linz geboren. Nach dem Studium der Biologie in Salzburg hat er dort 1987 habilitiert. Von 1976 bis 1981 absolvierte er Forschungsaufenthalte an Universitäten in den USA. Von 1990 bis 2018 war er Leiter der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau und Professor am Department für Verhaltensbiologie der Uni Wien. Außerdem ist er Mitbegründer des Wolfsforschungszentrums in Ernstbrunn, das er bis 2018 leitete. Er schrieb viele Fachartikel und wurde mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem für sein Buch "Wolf. Hund.Mensch".