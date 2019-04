Der Schatz in der Kartause Gaming

Pierre Brice ist für Generationen der „fleischgewordene Winnetou“ aus den Karl May Romanen. In den 1960-ern wurden viele Filme gedreht, in denen „Winnetou“ von dem französischen Schauspieler verkörpert wurde. Zu Ostern gibt es nun in der Kartause Gaming im Bezirk Scheibbs eine Ausstellung über den Schauspieler.

Sie wird organisiert von Andrea Buchebner aus Kienberg. Die 53-Jährige ist ein Fan seit sie neun Jahre alt war: „Ich habe ihn erstmals im Fernsehen gesehen und es war sofort so, als würde ich ihn ewig kennen. Er war damals der Märchenprinz. Zuerst war ich Winnetou-Fan bis ich gemerkt habe, den hat es nie gegeben, dann habe ich mich dem Menschen dahinter zugewandt, also Pierre Brice.“ Deshalb geht es in der Ausstellung im Gedenken an den 2015 verstorbenen Schauspieler auch nicht um Winnetou, sondern sein Leben abseits der Rolle. „Ich möchte Seiten zeigen, die nicht bekannt sind. Von seiner Kindheit bis zu seiner Zeit bei der Marine und sein soziales Engagement“, erzählt die Krankenschwester.

Es werden Fotos gezeigt, Bücher aus ihrer Sammlung und Sachen aus dem Nachlass, die Andrea Buchebner ersteigert hat. Aber auch Hella Brice, seine Frau, unterstützt das Event anlässlich seines 90. Geburtstag, den der Star im Februar gefeiert hätte.