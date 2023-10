Der Rabenvater und seine gefiederten Schlaumeier

„Ich muss zugeben: Ich habe sie am Anfang unterschätzt. Und bin dann oft mit offenem Mund dagestanden“, sagt Thomas Bugnyar. Bei „sie“ handelt es sich um Raben. Und was den Wissenschafter so überrascht hat, das ist die Intelligenz dieser Vögel. Bugnyar ist ihr seit mehr als 25 Jahren auf der Spur und hat vieles über die schlauen Tiere herausgefunden. Auch, dass sie uns Menschen gar nicht so unähnlich sind.

„Ich war schon von klein auf auf Tiere fixiert“, erzählt der gebürtige Burgenländer. „In der Volksschule habe ich schon ins Freundebuch geschrieben, dass ich einmal Tierforscher werden will“ sagt er lachend. Und so kam es dann auch. Bugnyar studierte Biologie, fand rasch seinen Platz in der Verhaltensforschung. „Ich wollte versuchen, zu verstehen, wie Tiere Entscheidungen treffen. Und da haben mich die Tiere mit großen Gehirnen besonders interessiert.“ Bugnyar arbeitet anfangs mit Affen, dann aber führte ihn der Zufall zu großen schwarzen Vögeln.

Und zwar in Person von Kurt Kotrschal, damals Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal. „Er hat mich gefragt, ob ich nicht an Raben forschen wollte: ,Sind auch nichts anderes als fliegende Affen!’ hat er gemeint“, erinnert sich Bugnyar schmunzelnd. „Und so bin ich bei den Raben picken geblieben“.

Bugnyar war rasch von den Vögeln fasziniert. „Ich wollte wissen, ob sie wirklich so schlau sind, wie alle sagen.“ Dass Raben in Mythen und Religionen eine große Rolle spielen, war ein weiterer Aspekt. „Die beiden Raben von Odin etwa.“ Die Boten des germanischen Göttervaters berichteten, was sich auf der Erde zuträgt. „Dafür müssen sie gute Beobachter sein und viel wissen, das kann ich aus meiner Forschung bestätigen“, sagt Bugnyar. Auch bei vielen Naturvölkern wurden Raben verehrt. „In Ackerbau-Kulturen wurden sie hingegen eher verteufelt.“ Dass die Aasfresser nach Kriegen auf den Leichen saßen, war ihrem Ruf auch nicht gerade zuträglich.

Wie Raben aber wirklich sind und vor allem, wie clever sie sind, das war zu Beginn der Forschungen von Bugnyar kaum bekannt. Bugnyar wollte das herausfinden. „Geht nicht“, sagten viele. Doch er schaffte mit von Hand aufgezogenen Raben Experimente, unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen. „Heute ist das Standard“, so Bugnyar. 2010 war er auch Mitbegründer der Forschungsstation in Bad Vöslau (Bezirk Baden), heute noch von weltweiter Bedeutung.