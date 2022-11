Mister "Köllamaun" wirbt für die Kellergasse

Alois Ullmann ist der „Köllamaun 2022“, zumindest hat er so einen jetzt zu Hause in Oberkreuzstetten (Bezirk Mistelbach) stehen. Es handelt sich um eine Auszeichnung in Form einer Holzstatue, die an Personen verliehen wird, die sich um Thematiken rund um Kellergassen, Wein- und Kellerkultur verdient gemacht haben.

Ullmann ist selbst Kellerbesitzer. „Ich habe zwei alte, verfallene gekauft und baue sie wieder auf beziehungsweise erweitere sie“, erzählt der 66-Jährige. Sein Keller ist als „Fossilienkeller“ im Weinviertel bekannt. „Alle Keller sind im Lehm gegraben und im letzten kommen die Schichten vom Ur-Meer heraus, die rund 17 Millionen Jahre alt sind“, erzählt Ullmann. Haifischzähne und andere Fossilien hat er dort schon gefunden und unterm Mikroskop analysiert.