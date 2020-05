Der Meister aus dem "Ötscher:Reich"

Reschinsky

Heute holt er sich bei Ausfahrten mit den Moped Ideen und Eindrücke für seine Natur-Bilder und verbringt die freien Tage in seinem Scheibbser Domizil. Gerne trifft er Freunde in beliebten Gaststätten, wie der Traditions-Konditoreiin der Scheibbser Altstadt. Der aromatische Kaffee, so manche leckere Mehlspeise, auch ein Sekt-Orange oder ein Paar knackige Würstel stärken Leib und Seele des anerkannten Meisters.

Weithin für Lebkuchen und Schaumrollen bekannt, ist Reschinsky eine Institution, in der sich gerne Institutionen treffen. Für "Joschi" Bramer, wie er hier genannt wird ("den Titel Professor vergessen’s bitte") ist das gediegene Kaffeehaus ein Hort der Entspannung und der Erinnerung. Etliche Episoden ließen sich erzählen. Über eine erinnern sich Bramer und Konditor Heribert Reschinsky besonders gerne. Bramer hatte sich hier in jüngeren Jahren mit seinen Studienkollegen aus der Akademie der bildenden Künste, Manfred Deix und Gottfried Hellwein getroffen. Gemeinsam machte man mit Mopeds die Gegend unsicher. Beim Reschinsky wurde in geselliger Runde der Zeichenstift gezückt. Die drei Schüler der Meisterklasse von Rudolf Hausner karrikierten sich gegenseitig. "Die Zeichnungen im Gästebuch halte ich immer in Ehren", ist der Konditormeister auf die Exponate stolz. Über die Studienzeit verrät Bramer: "Wir hatten viel Spaß." Vierter im Bunde der heute berühmten Klassenkameraden war Roncalli-Direktor Bernhard Paul.