Der lange Weg zum schwarzen Gürtel

Seit Ende August ist die Young-Ung Taekwondo-Schule in der Bilingual Junior High School in Wiener Neustadt zu Hause. Sie ist eine von 24 in Österreich, die erste eröffnete Andreas Held 2003 in Wien. Rund 3000 Schüler werden derzeit trainiert – die jüngsten Schützlinge sind drei Jahre alt, die ältesten um die 80. „Wer auch noch im Alter Teakwondo betreibt, verbessern seine Beweglichkeit, beugt Demenz vor, stärkt seine Sehnen und Gelenke und bleibt sowohl körperlich als auch mental jung und selbstbewusster“, erläutert Held.

Taekwondo ist übrigens ansteckend: Auch einige Eltern der jungen Schüler trainieren mittlerweile und sind vom Kampfkunst-Fieber gepackt.

www.yu-taekwondo.at