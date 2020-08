Der Jetski-Weltmeister vom Schotterteich

Corona-bedingt mussten Sie jetzt aber eine Pause einlegen.

Das stimmt. Ich bin im Februar das letzte Rennen gefahren. Danach wurde alles abgesagt. Die letzten Monate war ich zu Hause in Bad Fischau. Das war am Anfang schon schwierig, plötzlich sechs Monate am Stück hier zu sein. Aber dann habe ich mir Zeit genommen für Dinge, die ich sonst immer aufgeschoben habe. Ich habe online die Ausbildung zum Yoga-Lehrer begonnen, in zwei Wochen habe ich Abschlussprüfung. Und das Training ist natürlich weitergegangen. Nur weil keine Rennen anstehen, heißt das nicht, dass man sich gehen lassen darf.

Wann geht es wieder los bei Ihnen?

In zwei Wochen habe ich mein erstes kleines Rennen im Alpe-Adria-Raum. Das ist ein guter Einstieg nach so einer langen Pause. Ende August soll eine EM in Ungarn und Polen stattfinden, aber das liegt noch in der Schwebe. Ich persönlich finde es auch nicht vertretbar, wenn Nationen ihre Athleten Corona-bedingt nicht einreisen lassen. So ist der Wettbewerb nicht fair.