Der Hüter des Weinschatzes

Dass Gumpoldskirchen so manchen vinophilen Schatz zu bieten hat, ist bekannt. Dass ein riesiger und alter Weinschatz hier im Untergrund liegt, wohl weniger. Die Rede ist von rund 20.000 Bouteillen, die in zwei Weinkellern unter dem Weinbaumuseum und dem Rathaus lagern. Das Besondere: Die Spätlesen und Auslesen im halbtrockenen und lieblichen Bereich sind Jahrgang 1940 aufwärts.

Der Großteil wird im Weinbaumuseum, einem der ältesten Weinkeller Österreichs, gelagert. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem 11. Jahrhundert vom damaligen Bischof von Passau. Schon in alten Zeiten waren die Weine weit über die Grenzen hinaus geschätzt. Die Gumpoldskirchner Klosterherren waren als Lehrer in europäischen Fürstenhäusern sehr gefragt, im Reisegepäck durfte heimischer Wein nicht fehlen. Neben Wein wurden hier aber auch Fleisch und andere Lebensmittel gelagert und der Keller diente in Kriegszeiten als Versteck.

Bis auf einen kleinen Rest verschwand der alte Wein während der russischen Besatzungszeit. Auf die Restbestände, die Jahrgänge von 1940 bis 1955, sind die Gumpoldskirchner Winzer daher besonders stolz. Die edlen Tröpferl werden vom 83-jährigen Konrad Reisacher, dem wohl ältesten aktiven Weinbau- und Kellermeister Österreichs, gehütet.

Der Schatz besteht aus autochthonen, also regionstypischen Weißweinen, wie Zierfandler, Rotgipfler und Spätrot Rotgipfler. „Um die Qualität zu überprüfen, findet jedes Jahr eine Dezeniumsverkostung statt. Sollte der Kork gelitten haben, werden die entsprechenden Jahrgänge umgekorkt und eventuelle Flüssigkeitsverluste aufgefüllt“, erklärt er. Ein- bis zweimal in der Woche steigt der ehemalige und langjährige Weinbauvereinsobmann in beide Keller hinab.