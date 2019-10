Der größte "Bluza": Der Staatsmeister der Riesenkürbisse

Lisa hat einen Umfang von 5,15 Metern und wiegt 723,2 Kilogramm. Mit „ihr“ hat Friedrich Melka aus Riederberg (Bezirk Tulln) bei der Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft in der Garten Tulln die bisherigen Österreich-Rekorde gesprengt und seinen eigenen Rekord von 2017 um 30,2 Kilogramm übertroffen. Den Rekord hat er mit Kürbis Ferl aufgestellt.

Der Rekordmann, der als Hauptpolier bei einer Baufirma tätig ist, erklärt, dass man viel Zeit und Liebe investieren muss, damit ein Kürbis in solchen Dimensionen wächst: „Von April bis Oktober stehe ich jeden Tag vor und nach der Arbeit zum Gießen am Feld, insgesamt zwei Stunden lang“. Dieses Jahr hat er acht XXL-Kürbisse gezüchtet. „Ich habe drei Felder, eines mit 90 Quadratmeter und Folientunnel bei meinem Haus, eines in Tulln und eines in Wien mit je 250 Quadratmeter“, erklärt der 50-Jährige. Drei Exemplare seiner heurigen „Ernte“ hat er bei Wettbewerben bereits präsentiert, zwei in Niederösterreich und einen in Thüringen in Deutschland.