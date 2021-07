"Geisterbahnhof" Tullnerfeld öffnet Spekulationen Tür und Tor

Der Bahnhof Tullnerfeld liegt im Nirgendwo. Rundherum Landidylle pur – statt Häusern und Firmen gibt es Felder, so weit das Auge reicht. Trotzdem ist die Park-and-Ride-Anlage voll. Und zwar täglich. Durch die neue Westbahnstrecke wurde das Tullnerfeld an Wien angebunden. In 18 Minuten erreichen die Pendler jetzt mit dem Zug die Stadt.

Das Interesse besonders der Wiener, sich im Umfeld des Bahnhofs anzusiedeln, ist enorm. Die angrenzenden Gemeinden Michelhausen , Langenrohr und Judenau-Baumgarten im Bezirk Tulln, NÖ, haben deutlich an Attraktivität gewonnen. Trotzdem spießt es sich bei den Bauaktivitäten. In den Gemeinden nahe des Bahnhofs gibt es zwar Baugründe, nur will die niemand hergeben. Viele Grundstücksbesitzer hoffen nämlich, in einigen Jahren noch ein paar Tausender mehr für ihren Grund zu bekommen. Es wird spekuliert.