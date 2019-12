Der "Bandleader" der Wiener Sängerknaben

Besonders schön findet er die Auftritte mit dem Chor im Advent, obwohl es in dieser Zeit doch sehr stressig ist: „Da freuen sich die Menschen noch mehr als sonst und kommen gerne. Die traditionellen Weihnachtslieder gesungen von den Sängerknaben sind etwas ganz Besonderes.“ So haben sie das Publikum erst in der Vorwoche beim Grafenegger Advent begeistert, nächste Woche singt er mit seinem Chor bei „ Christmas in Vienna“ im Wiener Konzerthaus. Sein persönliches Lieblingslied, gesungen von „seinen“ Kindern ist „Es ist ein Ros entsprungen“ im Originalsatz von Michael Praetorius.

Oliver Stech tritt abseits seines Berufs als Kapellmeister der Sängerknaben und Leiter des nö. Landesjugendchors auch als Sänger in Erscheinung. „Ich bin Assistent des Chorleiters der Wiener Singakademie, dem Chor des Wiener Konzerthauses. Da singe und probe ich auch mit Erwachsenen. Ich finde es wichtig, nicht nur vorne zu stehen“, meint er. Zu Weihnachten besucht er seine Familie im Mostviertel und wird dort auch zu hören sein. „Normalerweise singe ich in Allhartsberg beim Chor, aber heuer darf ich am 25. Dezember ein Solo in Ybbsitz singen“, freut sich Stech.