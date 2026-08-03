45.000 Denkmäler in NÖ: Was hinter den Marterln steckt
Am Sonntag, 9. August findet in Niederösterreich erstmal der Klein-und Flurdenkmaltag statt. An diesem landesweiten Aktionstag lädt die Volkskultur Niederösterreich dazu ein, die zahlreichen Klein- und Flurdenkmale des Bundeslandes neu zu entdecken und ihre kulturelle Bedeutung bewusst wahrzunehmen.
Zu den Denkmälern zählen unter anderem Wegkreuze, Marterl, Bildstöcke, Kapellen oder Gedenk- und Grenzsteine, die vielerorts die Landschaftsbilder prägen. Sie würden von regionaler Geschichte, Handwerkskunst und gelebten Traditionen erzählen und seien wertvolle Zeugnisse der Alltagskultur.
Ein Aktionstag für das kulturelle Erbe
Zahlreiche Gemeinden, Pfarren, Vereine und engagierte Privatpersonen gestalten aus diesem Anlass ein vielfältiges Programm mit Marterlwanderungen, Führungen, Feldmessen, Frühschoppen und weiteren Veranstaltungen rund um die regionalen Klein- und Flurdenkmale. „Mit dem 1. Niederösterreichischen Klein- und Flurdenkmaltag wollen wir Anregungen schaffen, die eigene Umgebung bewusster wahrzunehmen und die Besonderheiten unseres Bundeslandes wertzuschätzen. Dazu gehören auch die rund 45.000 Klein- und Flurdenkmale, die uns auf Schritt und Tritt begegnen“, so Harald Froschauer, Geschäftsführer der Volkskultur Niederösterreich.
Infos zu Orten und Veranstaltungen: www.volkskulturnoe.at
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