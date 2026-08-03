45.000 Denkmäler in NÖ: Was hinter den Marterln steckt

Am Sonntag, 9. August findet in Niederösterreich erstmal der Klein-und Flurdenkmaltag statt. An diesem landesweiten Aktionstag lädt die Volkskultur Niederösterreich dazu ein, die zahlreichen Klein- und Flurdenkmale des Bundeslandes neu zu entdecken und ihre kulturelle Bedeutung bewusst wahrzunehmen.

Zu den Denkmälern zählen unter anderem Wegkreuze, Marterl, Bildstöcke, Kapellen oder Gedenk- und Grenzsteine, die vielerorts die Landschaftsbilder prägen. Sie würden von regionaler Geschichte, Handwerkskunst und gelebten Traditionen erzählen und seien wertvolle Zeugnisse der Alltagskultur.