Delegation in Vietnam: Gute Bilanz bei Ausbildung für Pflegekräfte

Tausende zusätzliche Pflegekräfte werden in den nächsten Jahren in Niederösterreich fehlen. Um das Problem abzufedern, setzt man im Land mehrere Initiativen um. Etwa lernen aktuell 150 Vietnamesen drei Semester lang Deutsch und wechseln danach an die FH Krems, um eine einjährige Pflegeausbildung zu absolvieren. Aus diesem Grund besuchte Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) die Stadt Hanoi im Norden von Vietnam, um sich ein Bild vor Ort zu machen.

Eine Delegation bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des IMC Krems, der Politik, der Landesgesundheitsagentur, der Senecura begleitete die Politikerin dabei.