Defekter Schalter löste Brand in Großküche aus

Die Ursache für das Feuer in der Großküche des Kulturzentrums in Behamberg, Bezirk Amstetten, ist geklärt. Sachverständige und Beamte des NÖ Landeskriminalamts haben gestern Nachmittag in der schwer beschädigten Küche einen defekten Stromschalter als Auslöser für den Brand eruiert.

Konkret fanden die Ermittler heraus, dass ein Schalter einer so genannten Kipppfanne zwar ausgeschaltet war, aber wegen eines Defekts das Gerät trotzdem arbeitete. Das führte zur Überhitzung und zu dem Feuer, das beträchtlichen Brandschaden und massive Rußbelastung im Kulturzentrum und in der benachbarten Volksschule verursacht hatte. Wie berichtet, mussten 50 Kinder, die sich Dienstag in der Nachmittagsbetreuung befanden, mit Lehrern und Betreuern ins Freie in Sicherheit gebracht werden. Wegen der starken Kontaminierung mit Rauchgasen musste auch die Volksschule gesperrt werden. Der Unterricht wird erst wieder nächsten Mittwoch stattfinden.