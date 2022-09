Debatte um städtische Teuerungsabgeltung für Bundesligaverein SKU

Manuel Scherscher, ÖVP-Ortsvorsteher und Top-Beamter im Bundeskriminalamt, warf den Roten „Populismus, Verunsicherung der Bevölkerung, Populismus und einen Zickzack-Kurs“ vor. Solche Debatten seien in Fachgremien und nicht über Medien zu führen und fänden zudem in Sicherheits-Jour-fixe und Sicherheitsstammtischen bereits statt, erklärte Scherscher, der das Projekt „Urban-Security-Process“ in Amstetten leitet. ÖVP-Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister, selbst ebenfalls Polizeikommandant, sprach sogar von einer „Verhöhnung aller Polizisten“. Was wiederum die SPÖ-Mandatare nicht auf sich sitzen ließen und heftig dementierten.