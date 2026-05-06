Debatte abgesagt: SPÖ Wiener Neustadt stellt Weichen in Harmonie

Unter dem Titel „Neuaufstellung“ ist man bei der SPÖ bemüht, frischen Wind, neue Themen und damit auch bessere Umfragewerte zu erzielen. Unter diesen Vorzeichen wurde die SPÖ-Delegiertenkonferenz im Bezirk Wiener Neustadt Dienstagabend in Bad Fischau-Brunn mit Spannung erwartet. Besonders alteingesessene Sozialdemokraten erwarten sich Reformen, um politisch wieder reüssieren zu können. Ende des Vorjahres war bekannt geworden, dass sich SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Tanzler als Bezirksvorsitzende aus Wiener Neustadt zurückzuziehen will. Ihr Mandat im Parlament behält sie, insgesamt wollte sie aber politisch kürzertreten.

„Macher“ gesucht Damit löste Tanzler intern Debatten aus, wer künftig den Ton im Bezirk Wiener Neustadt angeben soll. Einige Kräfte innerhalb der SPÖ wünschten sich einen „Macher“, der durchgreift und wieder Themen in der Region vorgibt. In dem Zusammenhang fiel auch der Name von Wiener Neustadts Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneten Rainer Spenger. Von den 35 Gemeinden im Bezirk stellt die SPÖ nur mehr in acht Kommunen den Bürgermeister. Dass bei Bezirkssitzungen zuletzt kein einziger SPÖ-Ortschef mehr persönlich erschien, werteten Funktionäre als "Bankrotterklärung".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SPÖ Bezirk Wr.N. SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich bei der Konferenz.

Breite Zustimmung, keine Debatten Umso überraschender, dass sich in der Causa der Bezirkspartei-Vorstand und das Präsidium auf eine Vorgehensweise einigten. Die personelle Weichenstellung gipfelte am Dienstag bei der Delegiertenkonferenz in breiter Zustimmung. Die bisherige Bezirksfrauenvorsitzende Michaela Binder aus Bad Fischau-Brunn wurde mit 95 Prozent zur neuen Bezirksvorsitzenden und Nachfolgerin von Petra Tanzler gewählt. Rainer Spenger soll sich auf die Landtagswahl 2028 konzentrieren. Es erfülle ihn „mit großem Stolz“, dass er mit 94,7 Prozent zum Spitzenkandidaten des Bezirks für die Landtagswahlen 2028 gewählt wurde. Dahinter auf der Liste folgen Michaela Binder, Stefan Wöckl, Barbara Dunst und Andreas Hueber. Ex-Klubobmann Reinhard Hundsmüller und Ex-Nationalrat Peter Wittmann wurden zu Ehrenvorsitzenden bestimmt.