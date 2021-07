Datenpanne kostete Bausparerin die Prämie

Doch wie kann so ein Fehler überhaupt passieren? Bei der "start:bausparkasse" spricht Sprecher Peter Zechner von einem Schreibfehler bei der Eingabe der Sozialversicherungsnummer. "Wir haben keine Hinweise, dass es sich um eine Betrugsabsicht handelt. Der Vertrag bei uns lautet auf einen anderen Namen." Dass die Erledigung so lange gedauert hat, tue ihm leid. Im Finanzministerium ist man verwundert. Wenn Nummer und Name nicht zusammengepasst hätten, wäre das bei der jährlichen Überprüfung der Bausparverträge aufgefallen, heißt es.

Wo der Fehler liegt, bleibt also unklar. Alle Beteiligten betonen, dass es sich um einen Einzelfall handelt. Zurück bleibt jedoch die ungute Frage, wofür Sozialversicherungsnummern wohl noch fälschlich verwendet werden können.