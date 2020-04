Das Wunder von NÖ: Fahrradlenker rettet Mann das Leben

Seinen zweiten Geburtstag durfte ein Radfahrer am 2. April in Gresten im Bezirk Scheibbs feiern. Denn es grenzt an ein Wunder, dass der 41-Jähriger diesen Unfall überlebt hat.

Ausweichmanöver

Der Mostviertler war mit seinem Fahrrad unterwegs, als hinter ihm ein Autofahrer ein Ausweichmanöver startete, um eine Kollision mit einem anderen Pkw zu verhindern.

Doch der 47-Jährige geriet mit dem Pkw ins Schleudern, prallte gegen einen Betonsockel und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Dabei stürzte das Auto auf den Biker, doch der Hornlenker des Fahrrades verkeilte sich unter der dem Pkw, wodurch das Auto im Heckbereich leicht angehoben blieb.

Abtransport ins Spital

Aus diesem Grund konnte der 41-Jährige rasch geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.