Das vinophile Vier-Mäderl-Haus

Beim Heurigen Birgit Pferschy-Seper in Mödling regiert die „ Weiberwirtschaft“: Denn das Traditionsweingut ist fest in weiblicher Hand. „Unser Weingut wird bereits in 4. Generation mit großem Erfolg und viel Leidenschaft von Frauenhand geführt“, erzählt Birgit Pferschy-Seper. Seit 2004 führt sie den Betrieb, der bereits seit 2003 ein zertifizierter Bio-Weinbaubetrieb ist. „An unsere Böden lassen wir nur Natur“, sagt Pferschy-Seper lachend.

Der Weinbaubetrieb wurde 1718 gegründet und gehört zu den ältesten in Mödling. Josefine Buchgraber, die Urgroßmutter von Birgit Pferschy-Seper, legte den Grundstein für die vinophile „ Weiberwirtschaft“. Ihre Tochter Maria Buchgraber war zu ihrer Zeit eine sehr innovative Winzerin, erzählt Birgit Pferschy-Seper. „So investierte sie – nach dem Zweiten Weltkrieg – in eine der ersten hydraulischen Weinpressen an der Südbahn“. Tochter Margarete Pferschy (geborene Buchgraber) erweiterte den Betrieb gemeinsam mit ihrem Mann Otto wesentlich: Weingärten rund um Mödling wurden angekauft und der Weinkeller sowie das Heurigenlokal wurden ausgebaut.