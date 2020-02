Das Rote Kreuz rückte 2019 täglich zu 2.462 Einsätzen aus

Armutsbekämpfung

So wie bei den Rettungsdiensten stieg der Stundeneinsatz auch bei der Seniorenhilfe, Hauskrankenpflege und in der Armutsbekämpfung um mehr als 20.000 Einsatzstunden auf 284.729, so Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll.Der Bedarf an Gesundheits- und Sozialen Diensten wachse ständig, berichtete er. Innerhalb dieses Bereichs ist die Betreuung von Menschen mit 8,19 Prozent deutlich gestiegen. 157.186 Menschen wurden betreut. Im Bereich Sozialen Dienste und der Armutsbekämpfung baute das RK die Lese- und Lernförderung aus und betreute 2019 dabei 2.309 Kinder. Die Anzahl der Ausgabe-stellen der Team Österreich-Tafel wurde in NÖ auf 35 erhöht. Knapp 25.000 Volksschüler wurden zudem durch die Helfi-Programme in Erster Hilfe geschult.

Für die Gesunheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ, ist einerseits der vielfältige Tätigkeitsbereich und andererseits die Professionalität mit der beim Roten Kreuz gearbeitet wird, lobenswert. Wie die Landeshauptfrau betonte sie die gute Kooperation zwischen Land NÖ und Rotem Kreuz. Trotz zunehmender Aufgaben werde beim RK immer auf höchster Stufe geschult.

Corona-Virus

Erst bei den in der Vorwoche gestarteten Untersuchungen bei Flugpassagieren aus China am Flughafen Schwechat habe sich das Rote Kreuz als professioneller und verlässlicher Partner erwiesen, berichtete Königsberger-Ludwig. Betont wurde auch, dass in Kooperation von Landessanitätsdirektion, Rotem Kreuz und Arbeiter Samariterbund eine Sondereinheit für Sonderinfektionstransporte mit vier Standorten in NÖ ins leben gerufen wurde. Das Rote Kreuz stellt dabei drei Stützpunkte. Als weitere innovative Projekte erwähnte die Gesundheitslandesrätin das Notrufarmband und die Rotkreuz-Dose, in der Hinweise aus die vom Patienten benötigten Medikamente verwahrt werden.