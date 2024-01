Das Rote Kreuz in NÖ hat einen neuen Präsidenten

Hans Ebner ist neuer Präsident des Roten Kreuzes in Niederösterreich. Der bisherige Vizepräsident wurde am Dienstagabend in einer außerordentlichen Generalversammlung in Tulln mit 88,3 Prozent gewählt.

Er folgt damit auf den zum Ehrenpräsidenten ernannten Josef Schmoll, der gemeinsam mit Christian Fohringer die Geschäftsführung bei Notruf NÖ übernommen hat.