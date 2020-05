Das Leben als Hochbegabter

Die dritte und vierte Klasse der Unterstufe absolvierte der unangepasste Bub daher im Selbstlernverfahren zu Hause. Im Gymnasium Baden legte er dann die notwendigen Prüfungen ab.

Vor etwa zwei Jahren fing Mathias an, zu sporteln und nahm 30 Kilo ab. „Seitdem er nicht mehr Derjenige ist, der anders ist und anders ausschaut, gibt es keine Probleme mehr im Umgang mit anderen Menschen“, sagt die Mutter sichtlich stolz. „Er hat einfach Zeit gebraucht, um in seiner sozialen Reife nachzuziehen.“ Mathias ergänzt: „Ich versuche jetzt so normal wie möglich zu sein und mich der Gruppe anzupassen.“

Mit 13 stieg er wieder in die Schule ein, und zwar gleich in die erste Klasse der Oberstufe des Privatgymnasiums Infinum in Hetzendorf. Heute ist er in der siebten und fing im Oktober parallel dazu an, Wirtschaftsrecht zu studieren. Das Programm „Schüler an die Uni“ vom Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung macht’s möglich.