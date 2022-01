Das Land der Kreisverkehre baut das Straßennetz aus

Niederösterreich gilt als Land der Kreisverkehre, alleine in der Gartenstadt Tulln gibt es gleich mehr als zwei Dutzend davon. Selbst in dem einen oder anderen Kabarettprogramm wurde auf die vielen Straßenkreisel bereits genüsslich hingewiesen. Tatsächlich gibt es landesweit 449 Kreisverkehre, heuer wird daraus eine runde Zahl gemacht. Denn – neben vielen anderen Maßnahmen auch – entsteht in diesem Jahr der 450. Kreisverkehr.

85 Millionen Euro investiert das Land 2022 in den Straßenbau, die Summe fällt aus Spargründen zwar etwas geringer aus als in den vergangenen Jahren, trotzdem sollen laut Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko 340 Projekte umgesetzt werden. Schleritzko weiß, dass das Thema Straße derzeit so heftig diskutiert wird wie nie zuvor. Es gibt kaum ein Vorhaben, das nicht beeinsprucht wird, der Gegenwind hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Auch deshalb, weil die Sorge um das Klima wächst. „Der Straßenbau wird nicht immer positiv gesehen, aber wir stehen zu den Investitionen. Um Sicherheit im Straßenverkehr zu schaffen, braucht es auch eine sichere Infrastruktur“, betont der ÖVP-Politiker.