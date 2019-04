Das junge Gesicht der Industrie

Haben Sie auch Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen und gibt es Dinge, die sie nervös machen?

Abgesehen von einem Fotoshooting im Paternoster im Haus der Industrie? (lacht) Natürlich. Aber ich denke, ein bisschen Nervosität ist gesund. So eine gesunde Nervosität verspüre ich, wenn ich an die nächsten Schritte denke, ich muss mich auch erst zurecht finden in meiner neuen Funktion. Aber mit Entscheidungen habe ich auch kein Problem.

Warum haben Sie entschieden, sich der Jungen Industrie anzuschließen?

Ich bin, seit ich 19 bin, bei der Jungen Industrie – das Interesse habe ich schon immer, wahrscheinlich kommt das aber auch durch meinen familiären Background. (Anm.: Familienunternehmen wüster-strom, Ybbs) Wenn man schon als junger Mensch sieht, welche Herausforderungen das bringt und welche Aufgaben das sind, ist das prägend und da kann man sich schon für Industrie begeistern. Eine Turbine – egal ob Wasser oder Flugzeug – fasziniert mich einfach. Auch heute, wenn ich bei meinem aktuellen Job bei der AUA vor einem Triebwerk stehe, begeistert mich das nach wie vor. Industrie ist einfach so viel mehr als rauchende Schlote und das verstärkt aufzuzeigen, war mir immer schon ein Anliegen.

Keine rauchenden Schlote und gediegene Herren in den Chefsesseln?

Nein, das Bild stimmt so nicht. Die junge Industrie ist jünger. Wir haben viele Frauen als Mitglieder. Und das Industriebild hat sich auch sehr geändert. Es ist keine verstaubte Industrie, sondern eine, die innovativ ist, und Neuerungen vorantreibt, wie beispielsweise die Digitalisierung. Wir beschäftigen uns auch damit, wie die Lehrberufe der Zukunft aussehen können. Bei uns sind auch Start-ups und Jungunternehmer – wir sind keine Perlohrring besetzte und Dreireiher tragenden Töchter und Söhne von Großindustriellen, wie manche vielleicht denken.

Welche Ziele haben Sie sich als Vorsitzende gesetzt?

Tatsächlich können wir politisch noch aktiver werden – nicht parteipolitisch, sondern so, dass die Junge Industrie gehört wird und wir uns stärker einbringen können. Es gibt viele Themen, die junge Führungskräfte betreffen, und ich bin gerne bereit, diese nach außen zu tragen.

Zur Person

Veronika Wüster wurde 1985 in St. Pölten geboren. Aufgewachsen ist sie in Ybbs (Bezirk Melk). Während ihrer Schulzeit im Stiftsgymnasium Melk und ihrem Studium hat sie als Redakteurin bei Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. Veronika Wüster studierte Internationale Entwicklung an der Universität Wien mit einem Auslandsjahr in Paris. Sie hat den Master of Advanced International Studies an der Diplomatischen Akademie gemacht. Seit 2013 arbeitet sie bei Austrian Airlines.