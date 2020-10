Damen-Skiweltcup: Vorbereitung auf Geisterrennen

Für gewöhnlich herrscht im Oktober bereits Stress und Hochbetrieb im Organisationsbüro des Damen-Ski-Weltcups am Semmering. Dieser Tage sitzt OK-Chef Franz Steiner meist mutterseelenallein im Häuschen des Wintersportvereins. Zumindest die Schutzmaske kann er sich dann sparen.

Zwei Monate vor den beiden geplanten Weltcuprennen am 28. und 29. Dezember steht hinter der Austragung des Spektakels immer noch ein riesengroßes Fragezeichen. Was für Westösterreich die Herrenabfahrt auf der legendären Streif in Kitzbühel, ist für den Osten der Semmering. In der Regel tragen knapp 20.000 Fans am Hirschenkogel ihre Idole mit frenetischem Beifall ins Ziel. Doch durch die grassierende Corona-Pandemie ist derzeit an keinen Besucher zu denken.

Etwas wehmütig denkt Steiner an die legendären Rennen in der Vergangenheit. Der Weltcup feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum am Hausberg der Wiener. „Wir zerbrechen uns seit Wochen den Kopf, wie die Veranstaltung in Zeiten von Corona ablaufen könnte. Die Planungen sind angelaufen und wir arbeiten auch an Covid-Präventionskonzepten. Aber noch weiß niemand, wie ein solcher Event abgehalten werden kann“, so Steiner. Derzeit gibt es fast wöchentlich neue Informationen und Vorgaben der FIS, auch der Rennkalender wird laufend adaptiert. „Die USA- und Kanada-Rennen sind bereits abgesagt und auch das Rennen in Davos am 1. Jänner findet nicht statt“, so Steiner.