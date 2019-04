Dachstuhl brannte: Anrainer verhinderte Großbrand

Tatsächlich stand ein 30m² großer Zubau in Flammen, dieser grenzte direkt an zwei Mehrparteihäuser an. Während ein Anrainer die Fassade mit Wasser besprühte, um so eine Brandausbreitung zu verhindern, ergriff ein Atemschutztrupp mit Hilfe einer Löschleitung und Steckleiter erste Löschmaßnahmen und schütze so zusätzlich die angrenzenden Häuser.

Auch verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zu dem leer stehenden Nachbarhaus und begann von dort mit den Löscharbeiten.