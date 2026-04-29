Roboter revolutioniert OPs: Erfolg für moderne Urologie in Wiener Neustadt

Das umliegende Gewebe wird geschont, und die Entfernung von Tumoren erfolgt weit präziser als das per Hand möglich wäre. OP-Roboter und die robotische Chirurgie haben in den vergangenen Jahren die medizinische Arbeit in den heimischen Kliniken revolutioniert. Vor mehr als zehn Jahren wurde der Operations-Roboter „Da Vinci Xi“ im Uniklinikum Wiener Neustadt in Betrieb genommen, um Prostata-Patienten ohne die üblichen Nebenerscheinungen zu operieren bzw. zu heilen. Große Nachfrage Mittlerweile hat sich das damals 1,8 Millionen Euro teure Hightech-Gerät zum Alleskönner gemausert. Neben der Urologie greifen mittlerweile auch die Chirurgie, Gynäkologie und die HNO-Abteilung auf „Da Vinci“ zurück.

Vier Roboter-Arme werden über eine Konsole mittels Kameraführung gesteuert. Die Kamera ermöglicht eine kristallklare, hochauflösende 3D-Sicht. Die daraus resultierenden Vorteile sind laut der ärztlichen Leitung bedeutend – gewebeschonende Präparation, niedriger Blutverlust, rasche Rekonvaleszenz, kurzer Spitalsaufenthalt und gute funktionelle Ergebnisse. Operation live am Bildschirm mitverfolgt Mit einer hochkarätigen Fachveranstaltung in den Kasematten in Wiener Neustadt wurde dieser Tage das Jubiläum „10 Jahre robotische Urologie“ am Universitätsklinikum entsprechend zelebriert. Eines der Highlights der Fachtagung war die Live-Übertragung einer robotisch assistierten Nierentumor-Entfernung durch Primar Harun Fajkovic von der Uniklinik St. Pölten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna-Waldherr-Photography Im Beisein vieler Gäste wurde das Jubiläum „10 Jahre robotische Urologie am Universitätsklinikum Wiener Neustadt“ in den Kasematten gefeiert.

Nutznießer ist der Patient Der Eingriff wurde als „eindrucksvoller Beleg für die Präzision und Möglichkeiten der Da Vinci-Operationsroboter-Technologie gesehen“. Für Martin Haydter, Primar der Urologie in Wiener Neustadt, hat die Robotik die Arbeit an der Klinik nachhaltig verändert. „Wir können heute deutlich schonender und gleichzeitig präziser operieren – ein klarer Vorteil für unsere Patientinnen und Patienten“, sagt Haydter, der die Fachtagung organisierte.