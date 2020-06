Cyber-Angriff aus dem Kinderzimmer

Der Weinviertler mietete Server in Russland und der Ukraine an, dann bot er der deutschen Internet-Bande seine Dienste an. 197 Online-Shops, die gar keine waren, wurden so betrieben. "Verkauft" wurde vor allem Elektronik. Und scharen­weise überwiesen die Kunden aus Österreich und Deutschland vorab das Geld, um an die vermeintlichen Schnäppchen zu kommen. Doch die Ware kam nie .

Raffiniert: Als auf diversen Verbraucherschutz-Homepages vor den Betrügern gewarnt wurde, hackte der junge Mann auch diese Seiten. Sogar die Homepage des deutschen Bundeskriminalamtes legte er lahm.

"Ich hab’ mir nicht viel dabei gedacht", sagt der Angeklagte im Landesgericht Korneuburg. Er wurde bereits im Vorjahr wegen eines ähnlichen Delikts verurteilt. Damals ging es um Phishing-Attacken. Mit Mit­tätern hatte er die Homepage der deutschen Post gefälscht und Kundenkonten leergeräumt.

Der 21-Jährige war aber auch im "realen Leben", wie es Richter Franz Furtner ausdrückt, auffällig. Er be­schädigte mit einem Freund mehrere Hochstände. Richter: "Aus ideologischen Gründen, weil Sie gegen die Jagd sind?" Angeklagter: "Nein. Aus Langeweile."

Richter: "Sie sind ziemlich begabt. Da kann man doch auch auf legale Weise gutes Geld verdienen." Der 21-Jährige zweifelt: "Mit Vorstrafen werd’ ich schwer eine Arbeit finden."

Urteil: zwei Jahre Haft, nicht rechtskräftig.