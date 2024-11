"Currywurstmann" Töpperwien: Verfahren wegen TV-Aussage eingestellt

"Currywurstmann" Chris Töpperwien hat die Justiz nach seinem im August in Wiener Neustadt zu Ende gegangenen Strafverfahren weiter beschäftigt.

Das Verfahren wegen übler Nachrede wurde aber eingestellt, da die Privatanklage zurückgezogen worden war. Der Einstellungsbeschluss sei bereits zugestellt worden, hieß es am Montag auf Anfrage vom Landesgericht.

Von der Privatanklage umfasst war der Vorwurf des unehrenhaften Verhaltens. Der Beschuldigte habe vor laufender Fernsehkamera behauptet, dass Töpperwien Straftaten begangen und "Leute ums Geld gebracht" habe, lautete der Tenor. Am vergangenen Mittwoch gab es in diesem Zusammenhang einen Gerichtstermin in Wiener Neustadt.