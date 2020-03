Crash ohne Schein und mit gestohlenen Kennzeichen verursacht

Mit einem Pkw ohne Zulassung und gestohlenen Kennzeichen ist ein 47-jähriger Oberösterreicher am Sonntagvormittag auf der B20 in Traisen im Bezirk Lilienfeld in einen entgegenkommenden Wagen gekracht. Der Unfalllenker war noch dazu ohne Führerschein unterwegs. Der 28-jährige einheimische Lenker des zweiten Unfallautos wurde bei dem Crash verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht werden.

Eingeklemmt

Auch der 47-Jährige aus dem Bezirk Braunau musste ins Spital gebracht werden. Zuvor mussten ihn die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Auto bergen. Der Mann wird von der Polizei angezeigt. Am massiven Feuerwehreinsatz waren Mitglieder der Feuerwehren Traisen und Wiesenfeld beteiligt.