Couragierter Schüler bemerkte Brand

Hätte der Bursch den Brand nicht bemerkt, hätte das schlimm ausgehen können“, sagt ein Polizist. Markus Schüller hatte gerade Schulschluss und wartete mit Schulfreunden auf den Bus. Da bemerkte er einen komischen Geruch. „Und einer aus der dritten Klasse hat gesagt: Schau, da raucht’s“, erzählt der 15-Jährige aus Schrick. Tatsächlich: Der Teil eines Wohnhauses mitten in Gaweinstal, Bezirk Mistelbach, brannte.

In der Küche war das Feuer kurz nach Mittag ausgebrochen. Der Hausbesitzer dürfte laut Polizei einen Topf mit Öl auf den Herd gestellt haben. Dann verließ er die Küche. Das Öl entzündete sich, die Flammen griffen erst auf den Dunstabzug über, wenig später stand die gesamte Küche in Vollbrand.

„Ich hab’ sofort die Feuerwehr verständigt und bin zum Haus gelaufen“, schildert der Hauptschüler. „Und ich habe geschaut, dass keiner reinrennt.“ Denn der Vater des Hausbesitzers hatte den Brand bemerkt und wollte in das Haus hinein. Drinnen befanden sich noch zwei Huskys. Der Mann schlug die Scheibe der Veranda ein, um zu den Tieren zu gelangen und zog sich dabei Schnittwunden zu. Doch Markus Schüller konnte ihn davon abhalten, noch einmal ins verrauchte Haus zu rennen. „Der Bursche hat einen Batzen Courage bewiesen“, zollt ihm Johann Hochleithner, Chef der Feuerwehr Gaweinstal, Respekt. „Und weil das Feuer so schnell gemeldet worden ist, konnten wir rasch handeln.“ Denn das betroffene Haus befindet sich mitten im bebauten Gebiet. Die Flammen hätten schnell übergreifen können. „Aber so hatten wir den Brand innerhalb kürzester Zeit im Griff und konnten die Ausbreitung verhindern“, schildert Hochleithner.